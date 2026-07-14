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В Свердловской области паводок затронул 23 муниципалитета

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в 23 муниципалитетах Свердловской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, с конца июня вода подтопила более пятисот жилых домов и свыше пяти тысяч приусадебных участков.

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