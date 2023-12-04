В России назвали топ-35 благополучных регионов

Топ-35 самых социально благополучных регионов в России возглавили ЯНАО, НАО и ХМАО. Вслед за ними идут Сахалинская, Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии