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В России назвали топ-35 благополучных регионов

В России назвали топ-35 благополучных регионов

Топ-35 самых социально благополучных регионов в России возглавили ЯНАО, НАО и ХМАО. Вслед за ними идут Сахалинская, Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область.

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