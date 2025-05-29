В Казани возбуждено уголовное дело по факту нападения на детей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому возбудить уголовное дело в связи с появлением в СМИ информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Казани.