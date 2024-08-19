Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WSJ: подозреваемый в подрыве «СП» в июле выехал из Польши на Украину

WSJ: подозреваемый в подрыве «СП» в июле выехал из Польши на Украину

Подозреваемый властями Германии в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» украинец 6 июля покинул Польшу и направился на Украину, польские правоохранители не арестовывали его, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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