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Регионы России

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Медведев: Россия не представляет угрозу Западу и готова к диалогу

Медведев: Россия не представляет угрозу Западу и готова к диалогу

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью иранскому гостелерадио 3 октября 2026 года, что Россия не угрожает европейским или западным странам и заинтересована в нормальном диалоге и сотрудничестве с ними.

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