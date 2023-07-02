Военное обозрение

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«Стоит задача окружить группировку ВС РФ»: польский генерал изложил свое видение наступления ВСУ

«Стоит задача окружить группировку ВС РФ»: польский генерал изложил свое видение наступления ВСУ

Несмотря на то, что ВСУ ведут масштабное наступление еще с начала июня, польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скрипчак, считает, что оно началось лишь несколько дней назад, 24 июня.

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