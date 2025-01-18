Йеллен анонсировала чрезвычайные меры для предотвращения дефолта США

Уходящая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство начнет проводить специальные учетные маневры с 21 января, чтобы избежать нарушения лимита госдолга США, и призвала законодателей снова предпринять шаги для увеличения или приостановки установленного законом «потолка» долга.