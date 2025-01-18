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Йеллен анонсировала чрезвычайные меры для предотвращения дефолта США

Йеллен анонсировала чрезвычайные меры для предотвращения дефолта США

Уходящая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство начнет проводить специальные учетные маневры с 21 января, чтобы избежать нарушения лимита госдолга США, и призвала законодателей снова предпринять шаги для увеличения или приостановки установленного законом «потолка» долга.

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