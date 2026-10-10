Гипнотизирующие и невероятно приятные глазу гифки о том, как делаются продукты питания

Вы когда-нибудь бывали на шоколадной фабрике? Знаете ли, кто завязывает крендели? А как нарезаются чипсы такой идеальной формы? В интернете можно найти множество фотографий с производства, но лучше увидеть процесс в движении.
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