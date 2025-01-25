🍇 В Крыму на развитие виноградарства выделят около 700 млн рублей Эта сумма распределится между тремя ключевыми направлениями отрасли, рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
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🍇 В Крыму на развитие виноградарства выделят около 700 млн рублей Эта сумма распределится между тремя ключевыми направлениями отрасли, рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.