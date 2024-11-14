В Пермском крае присоединились к Всероссийской акции «Дружная страна ЮИД»

Активисты отрядов ЮИД Чусовского городского округа вместе со своими педагогами и инспектором по безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции приняли участие во Всероссийской акции «Дружная страна ЮИД».
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