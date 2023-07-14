Котельники записали обращение к президенту

Rabiga Rafikova Я не знаю, читает ли Юрий Кот комментарии к своим антимигрантским статьям, но вижу, что он возбуждает МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ в стране.

Rabiga Rafikova Почему проблемы с мигрантами не возникают в Башкирии, Татарстане, Якутии, на Кавказе? Может, потому что к мигрантам относятся как к людям равным себе...