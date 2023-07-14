«Мы будем жить здесь, а не вы!» — жители Котельников выступили одним фронтом с правоохранителями. Котельники можно назвать многострадальным подмосковным городом уже давно — то и дело оттуда приходят тревожные новости, главные герои которых трудолюбивые иностранные специалисты: разгул криминала, незаконные торговля и другие сферы услуг — местные жители постоянно фиксируют нарушения.
Котельники записали обращение к президенту
Комментарии
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Rabiga Rafikova
Я не знаю, читает ли Юрий Кот комментарии к своим антимигрантским статьям, но вижу, что он возбуждает МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ в стране.
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2 час.
Rabiga Rafikova
Почему проблемы с мигрантами не возникают в Башкирии, Татарстане, Якутии, на Кавказе? Может, потому что к мигрантам относятся как к людям равным себе...
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2 час.
Ирина Богданова
Почему в Питере мигранты ведут себя достойно!!! А в Москве распоясались их уже больше чем москвичей!!!
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1 час.
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