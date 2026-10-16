Боже, как летит время. Уже 10 лет, а кажется, что это было вчера.16 октября 2016 года, в результате теракта, устроенного украинцами, погиб Арсен Павлов (Моторола): 16 октября 2024 года в новостях про него сказали так: "Невысокий неприметный мужичок с низкой бородкой, он обладал огромной храбростью, удачливостью и харизмой.