Главное: Зеленский заявил, что после решений Белого дома возникло впечатление, будто США хотят закончить конфликт за счёт Украины, но сам не утверждает, что такова цель партнёров Трамп обвинил Зеленского в нежелании заканчивать конфликт и в ударах по российским НПЗ, которые, по его словам, бьют по мировому рынку дизтоплива Зеленский рассчитывает на улучшение отношений с Вашингтоном после промежуточных выборов в США в начале ноября Владимир Зеленский заподозрил администрацию Дональда Трампа в попытке склонить Украину к капитуляции.