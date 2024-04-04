Певец Салтыков заявил, что верит Шевчуку больше, чем Шаману

Музыкант Виктор Салтыков рассказал RTVI, что считает Пугачеву патриоткой и верит Шевчуку больше, чем певцу Shaman<strong>Певец Виктор Салтыков <a href="">заявил</a> в программе RTVI «Легенда», что считает Аллу Пугачеву патриоткой и верит Юрию Шевчуку больше, чем Ярославу Дронову (Shaman).