Певец Салтыков заявил, что верит Шевчуку больше, чем Шаману

Музыкант Виктор Салтыков рассказал RTVI, что считает Пугачеву патриоткой и верит Шевчуку больше, чем певцу Shaman<strong>Певец Виктор Салтыков <a href="">заявил</a> в программе RTVI «Легенда», что считает Аллу Пугачеву патриоткой и верит Юрию Шевчуку больше, чем Ярославу Дронову (Shaman).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии