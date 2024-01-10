Почему многие европейцы страдают рассеянным склерозом? Виновата древняя ДНК

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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Древняя ДНК помогла объяснить, почему северные европейцы имеют более высокий риск рассеянного склероза, чем представители других предков: это генетическое наследие пастухов, ездящих верхом на лошадях, которые проникли в этот регион около 5 тыс.

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