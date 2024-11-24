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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В России хотят построить бетонные подводные лодки. Это вообще возможно?

В России хотят построить бетонные подводные лодки. Это вообще возможно?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В России решили построить подводные беспилотные лодки из бетона и гонять на них по северному морскому пути с грузами.

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Комментарии
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Владимир Моргунов
надо идти дальше- космические корабли из кедрового материала-он в бане хорошо пахнет. А сколь дешев ???? А Вы погрузитесь в такую посудину ?? ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН-А МЕНЯ ЗА ШО ???
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
умоляю, не доверяйте строительство лодки таджикам...
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10 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Идиотизм высшего пилотажа.
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7 час.

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