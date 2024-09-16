Более 1400 семей в Поморье и НАО воспользовались материнским капиталом через банки с начала года

Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением использования материнского капиталаС начала 2024 года 3945 владельцев сертификатов подали заявления на эти цели, и 1475 из них сделали это через банки, сообщили в пресс-службе ОСФР по Архангельской области и НАО.