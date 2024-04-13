Трамп: США могут помочь Украине кредитом, а не подарком

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил выделение помощи Украине на условиях займа. Об этом республиканец заявил на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей конгресса Майком Джонсоном.
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