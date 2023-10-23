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Sky News: власти Великобритании выступили против приема беженцев из сектора Газа

Sky News: власти Великобритании выступили против приема беженцев из сектора Газа

Правительство Великобритании посчитало преждевременным прием беженцев из сектора Газа. Министр транспорта Марк Харпер призвал помогать мирным жителям в зоне палестино-израильского конфликта, сообщил телеканал Sky News.

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