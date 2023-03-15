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Хирамагомедов о бое с Дауреном Ермековым: «Болельщики, как и я, считают этот поединок захватывающим»

Российский боец ММА Гамзат Хирамагомедов прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Дауреном Ермековым на турнире Ural FC 2, который состоится 25 марта в Самаре.

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