РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Аль-Масира: Хуситы нанесли удар по военному кораблю США в Аденском заливе

Аль-Масира: Хуситы нанесли удар по военному кораблю США в Аденском заливе

Бойцами йеменского шиитского движения «Ансар Алла», был атакован американский корабль в Аденском заливе, об этом сообщил представитель военного командования хуситов Яхья Сариа в прямом эфире на телеканале «Аль-Масира».

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Надо помочь товарищам.
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5 час.

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