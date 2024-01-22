Аль-Масира: Хуситы нанесли удар по военному кораблю США в Аденском заливе

Бойцами йеменского шиитского движения «Ансар Алла», был атакован американский корабль в Аденском заливе, об этом сообщил представитель военного командования хуситов Яхья Сариа в прямом эфире на телеканале «Аль-Масира».
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