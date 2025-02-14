Устав многоквартирного дома для контроля за нарушениями жильцов предложили добавить в Жилищный кодекс

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила внести изменения в Жилищный кодекс РФ, добавив новый документ — Устав многоквартирного дома, сообщает сайт «Абзац».
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