Россия и Индия рассмотрят совместный проект по переработке упаковки

Российский экологический оператор провел совещание в режиме онлайн с представителями индийской компании Flex Films, на котором обсуждалась возможность совместного проекта по переработке упаковочной пленки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии