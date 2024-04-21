Театр абсурда
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Театр абсурда

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Учителя массово бегут из школ. Дети кончают жизнь самоубийством. Девочки стреляют в классе из папиных ружей. Дисциплина в школе отсутствует как понятие. Демография падает из-за школьной травли. А горе-министр образования Кравцов что-то блеет...

Учителя массово бегут из школ. Дети кончают жизнь самоубийством. Девочки стреляют в классе из папиных ружей. Дисциплина в школе отсутствует как понятие. Демография падает из-за школьной травли. А горе-министр образования Кравцов что-то блеет...

То, что учителя по всей стране массово бегут из школ - ни для кого уже не новость. Бывшие учителя готовы стоять за прилавком, заниматься рекламой, но только не работать в школе.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Кто виноват в этом? Придурковатый министр  просвещения?
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6 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Да какой он министр-на него посмотрите...
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5 час.
Одиссей
ЕМНИП.. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ среднее образование было введено еще при СССР. Но тогда была возможность для тех, кто откровенно &quot;не тянет&quot;, перейти в ПТУ. Там тоже давали среднее образование, но еще и обучали рабочей профессии..  Кстати, я был знаком с выпускниками ПТУ, которые смогли поступить в ВУЗ и успешно его закончить. ИМХО.. Основная проблема в школе - от тезиса, который в свое время протолкнула либерда, что школа предоставляет УСЛУГИ по образованию. Учителя автоматом становятся СЛУГАМИ. Тем самым их статус уронили ниже плинтуса. Поэтому и неудивительны &quot;шуточки&quot; о &quot;дать подзатыльника&quot;. В СССР учитель был Царь, Бог и Истина в последней инстанции. А если копнуть чуть глубже, то у населения России были ТРИ неприкосновенных авторитета: Священник, Доктор и Учитель. Что делать? А возвращаться к старым, проверенным методикам времен СССР. В конце концов, вторую (по тем временам) экономику мира построили выпускники ТЕХ школ. И в космос они же полетели...И амеры в начале 60х озаботились этим настолько, что проводили исследование на тему: &quot;Что знает Ваня из того, что не знает Джонни&quot;. А потом без всяких комплексов скопировали все лучшее из НАШЕЙ системы. И, наоборот, в 90х навязали нам через нашу либерду подходы к образованию, которые должны были уронить его. Еще один тезис из ТЕХ документов: &quot;Щкола должна вырастить квалифицированного потребителя&quot;!! Не Космонавта! Не Ученого! Не Патриота! Не Мастера! А &quot;потребителя&quot;!!! Для которого, &quot;ubi bene - ibi patria&quot;
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5 час.

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