Извращённая логика коллективного Запада

Оказывается, вывозить детей из зоны боевых действий ради сохранения их жизни и здоровья - это теперь преступление против человечности!Вы все уже слышали, что вчера так называемый "международный суд в Гааге", который не признаёт ни Россия, ни ещё 70 стран, выдал ордер на арест Путина за эвакуацию детей из зоны боевых действий, которая подвергается обстрелам в том числе и активно поставляемым НАТОвским оружиемОбратите внимание, в Европе не посмели предъявить обвинений военного плана.