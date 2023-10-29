Константин Двинский Увеличение миграционного притока в Россию чревато не только изменением этнокультурного баланса, но и созданием сети террористических и экстремистских ячеек, которых тут же возьмут под крыло спецслужбы Запада.
Мигрантский козырь. План Запада по расшатыванию России готов
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Ни каких НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 д.
Anatoli Sitnikow
правильно думаешь, я тоже такого мнения.
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2 д.
Nikolay Zakharov
Мигранты должны приезжать,раз в них нужда у современных нуворишей, только на краткосрочную вахту в 2-4 недели и домой,без всяких оформлений паспортов,только рабочая виза и все. Работодателю озаботиться проживанием вахтарей, с постом полиции,для порядка.Я думаю при такой постановке дела,такого беспредела в стране не будет.А все другие способы играют на руку Мировому империализму и снятия головной боли у руководства стран -поставщиков мигрантов.
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2 д.
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