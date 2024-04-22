Выдаст ли Россия Минску своего гражданина – личного врага Лукашенко

Алексей Горшков

Я вообще не понимаю в чём "сыр-бор"! Суздальцев - гражданин РФ, а учитывая его политическую позицию - НЕ может НЕ "назихерить" против России, нарушить её законы - пусть Россия его и судит! А Батька НЕ МОЖЕТ НЕ ПОНЯТЬ !!! Другое дело суздалевские "доброхоты" на следствие влиять не будут - типа: "Рафик не виноват"! Редкий случай, когда сторона обвинения, скажем так - НЕ БЕСПОМОЩНА !!! А так наше законодательство, принятое, как и её основа - Конституция РФ - КАК РАЗ, ЧТОБЫ ПОДОБНЫХ "ОТМАЗЫВАТЬ", пользуясь могуществом "золотого тельцА"! Приведу пример. Несколько лет назад у нас в Казани сгорел Торговый Центр "Адмирал", погибло 17 человек. Получилось так, что я в студенческие времена учился вместе с его владельцем - он уже в те перестроечные времена что-то с деньгами мутил, а в "святые 90-е" вообще стал миллиардером - насколько я знаю - на приватизации закрывавшихся промышленных предприятий города. А одним из его адвокатов по этому делу стал мой хороший знакомый - бывший начальник отдела Главного Следственного управления при МВД Республики Татарстан - короче, в деле уголовного судопроизводства "не пальцем деланный"! Обращаю внимание: не ЕДИНСТВЕННЫЙ адвокат, а ОДИН ИЗ - этот миллиардер имел материальную возможность НЕ ОДНОГО,А НЕСКОЛЬКИХ - причём - самых крутых, адвокатов нанять. Помню я ещё с моим другом - адвокатом чуть не поругались: я утверждал, что за пожар предприятия по-любому должен его владелец отвечать, поскольку он с него прибыль получал, на что мой товарищ отвечал, что я "совок" по мировоззрению и для меня кто богат - тот и виновен! Я помню,он ещё видеозапись с одного из судебных процессов по этому делу в интернете нашёл в качестве доказательства своей правоты - подробностей я не помню,но меня поразила сторона обвинения - какой-то жалкий молодой прокуроришка-следователь против бригады МОНСТРОВ - самых лучших адвокатов! Естественно - дело закончилось тем,что виновными в пожаре СВАРЩИКОВ признали,а владелец "Адмирала" - конечно - предсказуемо "невиновен", "они-с" даже из Франции в Казань не "соизволили соблаговолить утруждать себя приездом"! "Не царское это дело - барину к холопам ехать , 17 из них жизни лишились - фи, пустяк какой, пускай за них другие смерды отдуваются"! Может и действительно какая-то вина сварщиков была,но разве владелец,получавший деньги с ТЦ не должен отвечать за него?! Короче, я чувствую, что конкретно в ЭТОМ уголовном деле сторона обвинения будет СИЛЬНОЙ (за счёт белорусской поддержки) - КОМПЕНСИРУЕТ свою беспомощность перед "золотым тельцом!