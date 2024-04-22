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Выдаст ли Россия Минску своего гражданина – личного врага Лукашенко

Выдаст ли Россия Минску своего гражданина – личного врага Лукашенко

В субботу многие российские и, тем более, белорусские медиа опубликовали «сенсационную» новость о задержании в Москве российского политолога Андрея Суздальцева, который был известен, прежде всего, своим затяжным конфликтом с Лукашенко, начавшимся примерно году в 1998.

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Комментарии
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Федор Орлов
Для &quot;Батьки&quot; это не проблема ему есть чем заниматься, у него страна, Народ за которых он переживает и делает все необходимое и возможное для того чтоб им жилось хорошо. Пусть бездарные писаки оставят свои козявки у себя в носу и не разжигают рознь между Братскими Народами.
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13 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Вот что за привычка у оппозиции?! Свалят в другую страну (или живут в ней, в другой стране) и ну хаять!!! Как собаки из-за забора
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9 час.
Алексей Горшков
Я вообще не понимаю в чём &quot;сыр-бор&quot;! Суздальцев - гражданин РФ, а учитывая его политическую позицию - НЕ может НЕ &quot;назихерить&quot; против России, нарушить её законы - пусть Россия его и судит! А Батька НЕ МОЖЕТ НЕ ПОНЯТЬ !!! Другое дело суздалевские &quot;доброхоты&quot; на следствие влиять не будут - типа: &quot;Рафик не виноват&quot;! Редкий случай, когда сторона обвинения, скажем так - НЕ БЕСПОМОЩНА !!! А так наше законодательство, принятое, как и её основа - Конституция РФ - КАК РАЗ, ЧТОБЫ ПОДОБНЫХ &quot;ОТМАЗЫВАТЬ&quot;, пользуясь могуществом &quot;золотого тельцА&quot;! Приведу пример. Несколько лет назад у нас в Казани сгорел Торговый Центр &quot;Адмирал&quot;, погибло 17 человек. Получилось так, что я в студенческие времена учился вместе с его владельцем - он уже в те перестроечные времена что-то с деньгами мутил, а в &quot;святые 90-е&quot; вообще стал миллиардером - насколько я знаю - на приватизации закрывавшихся промышленных предприятий города. А одним из его адвокатов по этому делу стал мой хороший знакомый - бывший начальник отдела Главного Следственного управления при МВД Республики Татарстан - короче, в деле уголовного судопроизводства &quot;не пальцем деланный&quot;! Обращаю внимание: не ЕДИНСТВЕННЫЙ адвокат, а ОДИН ИЗ - этот миллиардер имел материальную возможность НЕ ОДНОГО,А НЕСКОЛЬКИХ - причём - самых крутых, адвокатов нанять. Помню я ещё с моим другом - адвокатом чуть не поругались: я утверждал, что за пожар предприятия по-любому должен его владелец отвечать, поскольку он с него прибыль получал, на что мой товарищ отвечал, что я &quot;совок&quot; по мировоззрению и для меня кто богат - тот и виновен! Я помню,он ещё видеозапись с одного из судебных процессов по этому делу в интернете нашёл в качестве доказательства своей правоты - подробностей я не помню,но меня поразила сторона обвинения - какой-то жалкий молодой прокуроришка-следователь против бригады МОНСТРОВ - самых лучших адвокатов! Естественно - дело закончилось тем,что виновными в пожаре СВАРЩИКОВ признали,а владелец &quot;Адмирала&quot; - конечно - предсказуемо &quot;невиновен&quot;, &quot;они-с&quot; даже из Франции в Казань не &quot;соизволили соблаговолить утруждать себя приездом&quot;! &quot;Не царское это дело - барину к холопам ехать , 17 из них жизни лишились - фи, пустяк какой, пускай за них другие смерды отдуваются&quot;! Может и действительно какая-то вина сварщиков была,но разве владелец,получавший деньги с ТЦ не должен отвечать за него?! Короче, я чувствую, что конкретно в ЭТОМ уголовном деле сторона обвинения будет СИЛЬНОЙ (за счёт белорусской поддержки) - КОМПЕНСИРУЕТ свою беспомощность перед &quot;золотым тельцом!
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3 час.

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