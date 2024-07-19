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Ольга Калюжная: РФ переориентировала экспорт леса в сторону азиатских рынков

Ольга Калюжная: РФ переориентировала экспорт леса в сторону азиатских рынков

Президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная рассказала, что исторически одним из основных рынков сбыта продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) для России были страны Европы, но из-за санкций поставки туда были прекращены.

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