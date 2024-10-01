Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе. Какой график работы ждет граждан в конце октября?

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Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября. Об этом напомнили на сайте Госдумы. Длинная рабочая неделя начнется 28 октября Продолжительная рабочая неделя начнется 28 октября и продолжится по 2 ноября.