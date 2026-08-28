Bloomberg: Пентагон решил взять в аренду на 100 лет нефтяные запасы Венесуэлы

Правительство США рассчитывает арендовать на 100 лет нефтяные резервы Венесуэлы, благодаря возможному партнерству Управления стратегического капитала при министерстве войны США и венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура.
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