ВС РФ продвигаются в Курской области, карта боевых действий

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Владислав Владислав
Ух какой Вы грамотный. У вас и вся информация имеется для выводов ? Не пишите чепуху и просто научитесь анализировать, даже из обрывков информации в сети можно сделать вывод, что Путин все делает верно... Стратегия выбрана абсолютно верно.
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17 час.
АЖ
Александр Жигилий
Вот читаешь СМИ и получается везде наш успех в освобождении населенных пунктов в Курской области! Начинаешь считать неосвобожденные- их 25 получается под захваченными до сих пор остаются. Вопрос- так сколько тогда ВСУ захватили изначально, если сейчас 25 в их руках? Что то с цифрами не сходится- либо изначально более 25 было захвачено, либо СМИ выдают где то желаемое за действительность!
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3 час.
Александр Александров
А кому вопрос-то?
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10 мин.

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