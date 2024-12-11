ВС РФ продвигаются в Курской области, карта боевых действий

Ух какой Вы грамотный. У вас и вся информация имеется для выводов ? Не пишите чепуху и просто научитесь анализировать, даже из обрывков информации в сети можно сделать вывод, что Путин все делает верно... Стратегия выбрана абсолютно верно.

АЖ

Александр Жигилий

Вот читаешь СМИ и получается везде наш успех в освобождении населенных пунктов в Курской области! Начинаешь считать неосвобожденные- их 25 получается под захваченными до сих пор остаются. Вопрос- так сколько тогда ВСУ захватили изначально, если сейчас 25 в их руках? Что то с цифрами не сходится- либо изначально более 25 было захвачено, либо СМИ выдают где то желаемое за действительность!