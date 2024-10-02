Автобусы в Алуште будут ездить реже

Глава курортного города анонсировала новый график работы городского общественного транспорта. Галина Огнева сообщила: «Обращаю ваше внимание, что с … октября 2024 года муниципальные маршруты общественного транспорта перешли на работу в режиме «зимних» графиков».
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