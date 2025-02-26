Советский «Хиппер» ведёт бой «Хокинс» — родоначальник классаТяжёлые крейсера как класс появились в ходе Первой мировой войны, но на войну не успели.
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Советский «Хиппер» ведёт бой «Хокинс» — родоначальник классаТяжёлые крейсера как класс появились в ходе Первой мировой войны, но на войну не успели.
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