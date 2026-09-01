На ВЭФ представили удобный в управлении вездеход для преодоления болот и снега

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Вездеход с автоматической коробкой передач для спасателей, способный преодолевать болота и пухлый снег, разработали и изготовили в Красноярске.
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