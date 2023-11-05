Эвакуация иностранцев из сектора Газа приостановлена с 4 ноября

Эвакуация пострадавших жителей сектора Газа и обладателей паспортов других государств через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом приостановлена, сообщило 5 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии