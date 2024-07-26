В Ирландии сейчас неспокойно. Причина – бесконтрольная легальная и нелегальная иммиграция. Легально въезжает тонна индусов с поддельными дипломами по приглашению уже перебравшихся родственников.
Самка хохла в Ирландии
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Эт точно, Атлантика не Днепр.
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1 час.
Natalija Osminina
Не долетят. Но потом перебираться туда будут. Правда, там ситуация будет еще хуже, чем в Европе. Хрен редьки не слаще: "умер Максим, ну и хрен с ним"
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46 мин.
НЭ
Наталья Эрнст
Укросамки🤮
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40 мин.
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