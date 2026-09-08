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Татар-информ

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Импортные авто в РФ могут подорожать на 5-7% в течение месяца

Импортные авто в РФ могут подорожать на 5-7% в течение месяца

Импортные автомобили через месяц-полтора могут подорожать на 5-7% при сохранении ткущего курса рубля.

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