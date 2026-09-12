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Zero Hedge

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Beijing Threatens To Cancel Trump-Xi Summit If US Approves New Arms Sales To Taiwan

Beijing Threatens To Cancel Trump-Xi Summit If US Approves New Arms Sales To Taiwan

Beijing Threatens To Cancel Trump-Xi Summit If US Approves New Arms Sales To Taiwan Chinese President Xi Jinping used today's 18th BRICS Summit to push for a greater diplomatic role in Gulf affairs.

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