В Екатеринбурге перед судом предстанет группа вымогателей

Следователями отдела по расследованию бандитизма следственной части УМВД России по г. Екатеринбургу окончено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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