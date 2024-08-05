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«РБ Лейпциг» вновь арендовал Симонса у «ПСЖ». Хави будет играть под 10-м номером

«РБ Лейпциг» вновь арендовал Симонса у «ПСЖ». Хави будет играть под 10-м номером

Полузащитник, арендованный у «ПСЖ», продолжит выступать за немецкую команду в сезоне-2024/25. При этом Симонс будет играть под 10-м номером.

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