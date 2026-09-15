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Польская компания Orlen купила несуществующую нефть на 400 млн долларов

Польская компания Orlen купила несуществующую нефть на 400 млн долларов

Компания Orlen потеряла 400 миллионов долларов (около 33,7 миллиарда рублей) из-за покупки несуществующей нефти.

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