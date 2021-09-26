Американский сенатор Мёрфи заявил о важности инвестирования в проекты, направленные на борьбу с «угрозами» со стороны РФ и КНР

Член Демократической партии, младший сенатор США от штата Коннектикут Кристофер Мёрфи заявил, что после вывода американских военных из Афганистана, Вашингтон «высвободил много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов», которые можно направить на «борьбу» с Россией и Китаем.
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