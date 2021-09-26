Аргументы недели

97 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна
    Интересно, а пенсия индексируетсы ежегодно у Ангелины? Она же работаетТелеведущая Ангел...
  • Виталий
    Это социальная пенсия для не имеющих стажа и доход. Я не думаю, что ведущая относится к этой категории. Страховая пен...Телеведущая Ангел...
  • Анна Эржибова
    да как тоБагдасаров: я не ...

Американский сенатор Мёрфи заявил о важности инвестирования в проекты, направленные на борьбу с «угрозами» со стороны РФ и КНР

Американский сенатор Мёрфи заявил о важности инвестирования в проекты, направленные на борьбу с «угрозами» со стороны РФ и КНР

Член Демократической партии, младший сенатор США от штата Коннектикут Кристофер Мёрфи заявил, что после вывода американских военных из Афганистана, Вашингтон «высвободил много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов», которые можно направить на «борьбу» с Россией и Китаем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх