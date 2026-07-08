Французские следователи снова допросили Павла Дурова

Как уточняется в заявлении адвокатов сооснователя мессенджера Telegram, на которое ссылается Agence France-Presse, четвертый по счету допрос был произведен в рамках начатого в 2024 году против него расследования.
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