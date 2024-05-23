В Камчатском крае продолжается реализация программы расселения аварийного жилья

На Камчатке продолжается масштабная программа по расселению аварийного жилья. В Усть-Камчатском районе уже начались отделочные работы и монтаж фасадов новых жилых домов, которые были построены в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии