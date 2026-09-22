Два пожара в жилых домах потушили в Ноябрьске и Надыме

Спасатели в понедельник, 21 сентября, потушили на Ямале два пожара в многоквартирниках. Одно ЧП произошло в Ноябрьске, другое — в Надыме.
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