«Не допустить союза России и Китая» и другие откровения Дональда Трампа в интервью Илону Маску

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал ранее широко анонсированное интервтю своему поклоннику и спонсору, эксцентричному миллиардеру Илону Маску – владельцу соцсети Х ( бывшего Твиттера).
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