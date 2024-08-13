Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Не допустить союза России и Китая» и другие откровения Дональда Трампа в интервью Илону Маску

«Не допустить союза России и Китая» и другие откровения Дональда Трампа в интервью Илону Маску

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал ранее широко анонсированное интервтю своему поклоннику и спонсору, эксцентричному миллиардеру Илону Маску – владельцу  соцсети Х ( бывшего Твиттера).

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Валерий Евстафьев
Дьявол всегда работает на разделение стран и народов.
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