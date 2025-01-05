ERR: атаковавшие Ленобласть БПЛА не нарушали воздушное пространство Эстонии

Беспилотники киевского режима, атаковавшие Ленинградскую и Псковскую области, не нарушали воздушное пространство Эстонии, заявил координатор дрон-подразделения Союза обороны республики Айвар Ханниотти, 5 января передает телерадиокомпания ERR.
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