В Орловской области объявили ракетную опасность

В небе над Орловщиной снова не спокойно. В 10:43 завысили сирены. Губернатор Андрей Клычков официально заявил – орловцам грозит ракетная опасность! – Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.
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