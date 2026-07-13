В Орловской области объявили ракетную опасность

В небе над Орловщиной снова не спокойно. В 10:43 завысили сирены. Губернатор Андрей Клычков официально заявил – орловцам грозит ракетная опасность! – Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.