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Царьград

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Корабли ВМФ России заставили нервничать британский флот и адмирала-пенсионера

Корабли ВМФ России заставили нервничать британский флот и адмирала-пенсионера

Суда под Андреевским флагом прошли через Ла-Манш.Группа кораблей ВМФ России прошла через Ла-Манш, направляясь в сторону Балтики.

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