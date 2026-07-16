Глушаков назвал глупостью разговоры о заговоре в пользу сборной Аргентины и Месси на ЧМ-2026

Чемпион России 2017 года в составе «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слухи, что ФИФА и президент организации Джанни Инфантино делали все для того, чтобы сборная Аргентины пробилась в финал ЧМ-2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии